В подполье заявили об уничтожении танков ВСУ под Харьковом

Подполье: на полигоне под Харьковом уничтожены четыре танка ВСУ

Четыре танка ВСУ уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, первый из двух ударов по военным объектам в этой местности пришелся по танкам, второй — по территории самого аэропорта.

Ранее представитель пророссийского подполья заявил, что тела погибших украинских солдат ежедневно прибивает к правому берегу Днепра. В свою очередь, пленный украинский военнослужащий Валерий Костюченко рассказал об огромных потерях его бригады при контрнаступлении в 2023 году на запорожском направлении, составивших 50 процентов личного состава.

