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04:31, 20 июля 2024Бывший СССР

В подполье сделали поразительное заявление о ВСУ

РИА Новости: тела погибших солдат ВСУ ежедневно прибивает к берегу Днепра

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Тела погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно прибивает к правому берегу Днепра. Поразительное заявление сделал представитель пророссийского подполья в беседе с РИА Новости.

«Ежедневно к берегу у Херсона прибивает двух-трех погибших украинских солдат. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом. "Двухсотых" сносит вниз по течению к устью Днепра», — рассказал собеседник агентства.

Ранее среди солдат ВСУ в Херсоне зафиксировали вспышку желудочно-кишечной инфекции. Как сообщалось, 80 военнослужащих 123-й бригады ВСУ, расквартированной на правом берегу Днепра, оказались в критическом состоянии.

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      Евгений Силаев
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