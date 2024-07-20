В подполье сделали поразительное заявление о ВСУ

РИА Новости: тела погибших солдат ВСУ ежедневно прибивает к берегу Днепра

Тела погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно прибивает к правому берегу Днепра. Поразительное заявление сделал представитель пророссийского подполья в беседе с РИА Новости.

«Ежедневно к берегу у Херсона прибивает двух-трех погибших украинских солдат. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом. "Двухсотых" сносит вниз по течению к устью Днепра», — рассказал собеседник агентства.

Ранее среди солдат ВСУ в Херсоне зафиксировали вспышку желудочно-кишечной инфекции. Как сообщалось, 80 военнослужащих 123-й бригады ВСУ, расквартированной на правом берегу Днепра, оказались в критическом состоянии.