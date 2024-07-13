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11:41, 13 июля 2024Бывший СССР

В рядах ВСУ произошла вспышка желудочно-кишечной инфекции

Среди бойцов ВСУ в Херсоне выявили вспышку желудочно-кишечной инфекции
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне зафиксировали вспышку желудочно-кишечной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Источники в пророссийском подполье Херсона рассказали, что 80 военнослужащих 123-й бригады ВСУ, расквартированной на правом берегу Днепра, находятся в критическом состоянии из-за неустановленной желудочно-кишечной инфекции. По этой причине в Херсонскую область из Одессы направлены дополнительные медработники.

По словам собеседников РИА Новости, скачок заболеваемости неустановленной желудочно-кишечной инфекцией был зафиксирован 10 июля. 13 человек из числа военнослужащих бригады спасти не удалось.

«Местные власти, ОТГ "Херсон", скрывают данный факт, а командование ВСУ пытается вывести пораженную неизвестной инфекцией бригаду в тыл, но заменить ее на фронте на данный момент некем», — рассказал участник херсонского подполья. Ранее представители подполья также сообщали о вспышках на правом берегу Днепра различных инфекционных заболеваний.

12 июля стало известно, что на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры. «Попали в объект критической инфраструктуры и газопровод», — сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин.

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      Андрей Ставицкий
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