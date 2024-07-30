В Литве засомневались в эффективности обороны страны против России

В Литве усомнились в эффективности оборонной стратегии Вильнюса против России

В Литве военные заявили о неэффективности оборонной стратегии Вильнюса против России, зависящее от немедленной поддержки со стороны НАТО, передает LRT.

Так бывший шахтер Римас Армайтис, два года служивший наемником в Вооруженных силах Украины (ВСУ), говоря о том, что Литва надеется получить поддержку со стороны союзников, не уделяя самостоятельно внимания обороне.

«По крайней мере, основные дороги должны быть перекрыты [укреплениями] и подготовлены. Я не говорю о сплошной территории, потому что нужно было бы и земли выкупить», — рассказал Армайтис.

Ранее, как сообщает издание, и командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис говорил о бесполезности оборонительных укреплений при отсутствии прикрытия с помощью артиллерии и другого оружия.

Ранее министр обороны республики Лауринас Касчюнас заявил, что Литва может начать производство мин, которые необходимы стране для программы военной контрмобильности. По его словам, мины являются эффективным и самым дорогостоящим средством в военной программе: «Ведем переговоры с нашей промышленностью о возможности изготовлении мин в Литве».