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14:08, 29 июля 2024Бывший СССР

Литва запланировала организовать в стране производство мин

В Литве планируют организовать производство мин

Фото: Spc. Daniel Herrera / Wikimedia

Литва может начать производство мин, которые необходимы стране для программы военной контрмобильности. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас, передает ТАСС.

По его словам, мины являются эффективным и самым дорогостоящим средством в военной программе: «Ведем переговоры с нашей промышленностью о возможности изготовлении мин в Литве».

Ранее стало известно, что возведение прибалтийской линий обороны на границе с Россией и Белоруссией в Литве начнется в сентябре 2024 года. Касчюнас отметил, что одно из мест находится в районе границы Литвы с Калининградской областью.

Помимо этого, Литва закупит дроны дальнего радиуса действия, чтобы следить за границей с Россией и Белоруссией. Новую систему хотят использовать для контроля внешней границы Европейского союза, ведения криминальной разведки, досудебных расследований и контроля нелегальной миграции.

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      Валентин Карант
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