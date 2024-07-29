Литва запланировала организовать в стране производство мин

Литва может начать производство мин, которые необходимы стране для программы военной контрмобильности. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас, передает ТАСС.
По его словам, мины являются эффективным и самым дорогостоящим средством в военной программе: «Ведем переговоры с нашей промышленностью о возможности изготовлении мин в Литве».
Ранее стало известно, что возведение прибалтийской линий обороны на границе с Россией и Белоруссией в Литве начнется в сентябре 2024 года. Касчюнас отметил, что одно из мест находится в районе границы Литвы с Калининградской областью.
Помимо этого, Литва закупит дроны дальнего радиуса действия, чтобы следить за границей с Россией и Белоруссией. Новую систему хотят использовать для контроля внешней границы Европейского союза, ведения криминальной разведки, досудебных расследований и контроля нелегальной миграции.