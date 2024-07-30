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23:56, 30 июля 2024Мир

В Ливане заявили о гибели командира «Хезболлы» Шукра

«Аль-Хадат»: при ударе Израиля погиб командир «Хезболлы» Шукр

Фото: Aziz Taher / Reuters

При ударе Израиля по пригороду Бейрута погиб один из командиров ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуад Шукр. Об этом со ссылкой на источники в службах безопасности Ливана сообщает телеканал «Аль-Хадат».

При этом некоторые источники утверждают, что Шукру удалось выжить, а информация о его гибели является преждевременной. Член ливанского правительства, в частности, рассказал CNN о том, что командир «Хезболлы» выжил после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израиль нанес удар по пригороду ливанской столицы с целью убить Шукра, которого израильская сторона считает ответственным за атаку на город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Шукр является военным советником Хасана Насраллы, лидера «Хезболлы».

Ранее в «Хезболле» прокомментировали попытку Израиля убить командира движения Фуада Шукра. По словам одного из представителей организации, данная попытка потерпела неудачу.

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      Артём Верейкин
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