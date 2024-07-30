В Москве прошел самый холодный день

Метеоновости: самый холодный летний день в столице прошел 29 июля

Минувший понедельник, 29 июля, в столице оказался самым холодным днем за все лето, сообщили синоптики «Метеоновостей».

Пик холода был достигнут на всем северо-западе Центрального района России. В Москве на метеостанции ВДНХ максимальная температура составила всего 21,1 градуса. При этом температура прошедших ранее немногочисленных прохладных дней лета составляла около 22 градусов.

В Смоленске 29 июля температура максимально поднималась до 18 с небольшим градусов тепла, при этом накануне в городе прошли сильные дожди, выпало 15 миллиметров осадков. В Твери температура понизилась до 19,9 градуса, при этом в результате осадков накануне выпало 20 миллиметров дождя.

Ранее синоптики предсказали в столичном регионе во вторник, 30 июля, прохладу и дожди. Погоду определит нахождение в тылу антициклона. Днем с Москве ожидается плюс 20-22 градуса, по области плюс 18-23 градуса, ветер северный 4-9 метров в секунду.