Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:06, 30 июля 2024Экономика

Москвичам пообещали прохладу и дожди

Фобос: днем в столице ожидается плюс 20-22 градуса

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Москвичей во вторник, 30 июля, ждет прохлада и кратковременные дожди. Таким прогнозом поделились синоптики центра погоды «Фобос».

Погоду во вторник продолжит формировать североатлантический циклон. В течение дня его центр окажется на Средней Волге. Московский регион останется в тылу антициклона, в зоне обширных облачных полей, кратковременных дождей и относительно холодного воздуха.

Днем в столице ожидается плюс 20-22 градуса, по области плюс 18-23 градуса. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 737 миллиметров ртутного столба, оказавшись ниже нормы.

Во вторник, 30 июля, на Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. Согласно прогнозам, 30 июля буря может достигнуть сильного уровня G3. В среду, 31 июля, и четверг, 1 августа, магнитные бури могут развиваться до среднего уровня G2.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Бастрыкин дал поручение после жалоб на мигрантов в Одинцово. К нему обратились участники и ветераны боевых действий

      В МВД России подтвердили нарушение водителем столкнувшегося с поездом КамАЗа ПДД

      В российском регионе потребовали привлекать иностранных специалистов из-за нехватки кадров

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      В российском регионе приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с участников СВО

      Россияне бросились разбирать землю в одном регионе

      Россия и Китай оспорили право США на морское дно

      Правительство России увидело нарушение прав женщин в запрете абортов в частных клиниках

      Валя Карнавал показала фото в комбинезоне с глубоким декольте

      Женщина чуть не выбросила лотерейный билет на 17 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше