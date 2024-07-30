Москвичам пообещали прохладу и дожди

Фобос: днем в столице ожидается плюс 20-22 градуса

Москвичей во вторник, 30 июля, ждет прохлада и кратковременные дожди. Таким прогнозом поделились синоптики центра погоды «Фобос».

Погоду во вторник продолжит формировать североатлантический циклон. В течение дня его центр окажется на Средней Волге. Московский регион останется в тылу антициклона, в зоне обширных облачных полей, кратковременных дождей и относительно холодного воздуха.

Днем в столице ожидается плюс 20-22 градуса, по области плюс 18-23 градуса. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 737 миллиметров ртутного столба, оказавшись ниже нормы.

Во вторник, 30 июля, на Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. Согласно прогнозам, 30 июля буря может достигнуть сильного уровня G3. В среду, 31 июля, и четверг, 1 августа, магнитные бури могут развиваться до среднего уровня G2.