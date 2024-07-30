В России одобрили запрет продажи энергетиков детям

Госдума одобрила законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям, передает ТАСС.

Законопроект предполагает, что продавец будет обязан попросить покупателя предъявить паспорт и в случае, если возникнут сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, позволяющий установить его возраст, представлен не будет, должен будет отказать в продаже.

Запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним планируют ввести на территории всей страны. При этом регионам дадут дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере. Речь идет о возможности ограничивать место и время продажи таких напитков. Кроме того, в Госдуме одобрили запрет розничной продажи энергетиков в таре объемом более 500 миллилитров.

«Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», — объяснил необходимость введения закона председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В третьем чтении законопроект рассмотрят уже 31 июля. В случае его принятия запрет на продажу энергетиков детям в России начнет действовать с 1 марта 2025 года.

Ранее депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева призвала ограничить продажу алкоголя депутатам после того, как при обсуждении запрета продажи энергетиков такие напитки начали пропадать из холодильников думского магазина. «Предлагаю отказаться от политики двойных стандартов и алкоголь тоже с полок убрать. Зачем на работе алкоголь?» — заявляла парламентарий.