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16:33, 30 июля 2024Силовые структуры

В России заочно осудили финского наемника за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

СК: финскому наемнику Хухталу Топи дали 14 лет за участие в боях на стороне ВСУ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в России заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Финляндии Хухтала Топи, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») Уголовного кодекса РФ. Он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в марте 2022 года Хухтала прибыл на территорию Украины для участия в вооруженном конфликте за деньги против Вооруженных сил (ВС) России, а также ВС Донецкой и Луганской народных республик. Там финн вступил в «Интернациональный легион территориальной обороны Украины», где прошел подготовку по обращению с оружием и способам ведения боевых действий.

С марта по май Хухтала принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне ВСУ, а позже – был назначен командиром сформированного из финских наемников военизированного подразделения «Team Wiking».

Ранее российский суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы и наемника из США Сент-Джона Майкл-Артура, который тоже участвовал в боях на стороне ВСУ.

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      Олеся Мицкевич
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