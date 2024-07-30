В российском городе трое молодых людей попытались похитить человека ради 300 тысяч рублей

В Москве поймали трех мужчин, похитивших человека и вымогавших 300 тыс. рублей

В Москве задержаны трое молодых людей, которые попытались похитить человека ради 300 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 («Похищение человека») и по части 2 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ. В ближайшее время следователи приступят к их допросу.

По данным следствия, ЧП произошло 29 июля. Тогда подозреваемые поджидали потерпевшего недалеко от дома, расположенного на Ангарской улице. Они подошли к мужчине и насильно, угрожая физической расправой, посадили его в автомобиль и повезли в сторону Московской области. В машине они требовали у потерпевшего 300 тысяч рублей за освобождение. Таким образом злоумышленники удерживали его несколько часов. Их действия пресекли сотрудники Государственной автоинспекции (ГАИ), удерживаемого в заложниках мужчину, освободили.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово полицейские задержали пять человек в возрасте от 19 до 32 лет, которых подозревают в похищении человека.