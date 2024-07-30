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08:53, 30 июля 2024Россия

В российском регионе отслужат молебны в поддержку бойцов СВО

В Башкирии отслужат молебны в поддержку участников спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Башкирии отслужат молебны в поддержку участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Аскинская новь».

С предложением провести богослужения в храмах и мечетях региона выступил глава республики Радий Хабиров. Он также поручил согласовать время предстоящих молебнов.

Хабиров отметил важность духовной жизни в период проведения спецоперации. Идею провести коллективные богослужения о бойцах СВО уже поддержал верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил архимандрита Кирилла (Говоруна) священного сана за нарушение церковных правил. Основанием для этого стало нарушение запрета на блудодеяние, клятвопреступление или воровство. Говорун отличился как один из составителей декларации с критикой концепции Русского мира и СВО.

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      Алан Босиков
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