В российском регионе приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с участников СВО

Приставы в Бурятии приостановили взыскание 550 миллионов рублей с участников СВО

Приставы в Бурятии приостановили шесть тысяч исполнительных производств в отношении участников специальной военной операции (СВО) на общую сумму более 550 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В российском ведомстве отметили, что исполнительные производства приостанавливается по заявлению должника либо его родственников. Приставы напомнили, что исключения составляют алименты, а также возмещение вреда в связи с потерей кормильца.

Как разъяснили в ФССП, всего производств в отношении военнослужащих было приостановлено на сумму 551 миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске чиновники решили сэкономить полмиллиона рублей за счет раненого участника спецоперации.