В ВСУ испугались массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-160

LB.ua: ВСУ опасаются массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-160

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) опасаются новых массированных ударов России по инфраструктуре с помощью ракетоносцев Ту-160. Об этом рассказало издание «Левый берег» (LB.ua).

«На предыдущей неделе враг совершал тренировочные вылеты самолетов Ту-160 в формате, близком к отработке ударов по Украине. Это свидетельствует о возможной подготовке россиян к привлечению таких самолетов для ударов», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинское командование также испугалось наращивания потенциала сухопутных войск Вооруженных сил России в контексте продолжающегося российского наступления.

Ранее в ВСУ назвали очень тяжелой ситуацию на покровском направлении. По словам неназванного военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады украинской армии, находящиеся там подразделения ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, техники и боеприпасов, неся при этом большие потери.