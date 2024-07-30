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09:06, 30 июля 2024Бывший СССР

В ВСУ испугались массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-160

LB.ua: ВСУ опасаются массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-160
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) опасаются новых массированных ударов России по инфраструктуре с помощью ракетоносцев Ту-160. Об этом рассказало издание «Левый берег» (LB.ua).

«На предыдущей неделе враг совершал тренировочные вылеты самолетов Ту-160 в формате, близком к отработке ударов по Украине. Это свидетельствует о возможной подготовке россиян к привлечению таких самолетов для ударов», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинское командование также испугалось наращивания потенциала сухопутных войск Вооруженных сил России в контексте продолжающегося российского наступления.

Ранее в ВСУ назвали очень тяжелой ситуацию на покровском направлении. По словам неназванного военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады украинской армии, находящиеся там подразделения ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, техники и боеприпасов, неся при этом большие потери.

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      Глеб Палехов
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