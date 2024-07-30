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18:19, 30 июля 2024Ценности

Виктория Боня показала фигуру в нижнем белье после набора мышечной массы

Ведущая Виктория Боня показала фигуру в нижнем белье после набора мышечной массы
Виктория Боня

Виктория Боня. Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала тело в нижнем белье после набора мышечной массы. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя экс-участница шоу «Дом-2» предстала перед камерой в оранжевом бра на тонких бретелях и черных трусах с заниженной талией. Также она отказалась от макияжа и распустила волосы, сделав укладку с объемом у корней.

При этом знаменитость продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, отметив, что стала выглядеть спортивно. «А еще месяц перед восхождением», — указала автор поста в описании. Известно, что инфлюэнсерша готовится к походу на Эверест.

В мае Виктория Боня снялась в мини-шортах и топе от бикини после похудения.

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      Карина Черных
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