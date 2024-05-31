Виктория Боня снялась в мини-шортах и топе от бикини после похудения

Телеведущая Виктория Боня снялась в мини-шортах и топе от бикини после похудения

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня снялась в откровенном наряде после похудения. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость продемонстрировала стройную фигуру, стоя перед зеркалом в черном топе от бикини с завязками и голубых джинсовых мини-шортах со стразами. Также она надела и распахнула белую оверсайз-рубашку и завязала хвост на макушке, оставив распущенной нижнюю часть волос.

В свою очередь, ведущая рассказала, что ее преображению поспособствовали две детокс-программы, капельницы и спортивные тренировки. «Два месяца интенсивной работы над собой — и я снова в своем прежнем теле. (...) Сейчас я вешу столько же, сколько до рождения дочери. Кто угадает точный вес?» — обратилась к подписчикам автор поста.

Ранее Боня обнажила грудь в прямом эфире с визажистом Сердаром Камбаровым.