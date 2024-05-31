Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 31 мая 2024Ценности

Виктория Боня снялась в мини-шортах и топе от бикини после похудения

Телеведущая Виктория Боня снялась в мини-шортах и топе от бикини после похудения

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня снялась в откровенном наряде после похудения. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость продемонстрировала стройную фигуру, стоя перед зеркалом в черном топе от бикини с завязками и голубых джинсовых мини-шортах со стразами. Также она надела и распахнула белую оверсайз-рубашку и завязала хвост на макушке, оставив распущенной нижнюю часть волос.

В свою очередь, ведущая рассказала, что ее преображению поспособствовали две детокс-программы, капельницы и спортивные тренировки. «Два месяца интенсивной работы над собой — и я снова в своем прежнем теле. (...) Сейчас я вешу столько же, сколько до рождения дочери. Кто угадает точный вес?» — обратилась к подписчикам автор поста.

Ранее Боня обнажила грудь в прямом эфире с визажистом Сердаром Камбаровым.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд Джорджа Клуни объявил охоту на российских журналистов. Их будут преследовать за «пропаганду войны»

      Инстасамка примерила мини-платье без бюстгальтера перед камерой

      Анчелотти уберет украинского вратаря из стартового состава «Реала» на финал ЛЧ

      Россиянину дали срок за осквернение «Вечного огня» в Новосибирске

      В России активизировали борьбу с картелями на маркетплейсах

      Пассажиры выкатившегося на траву самолета описали опыт словами «было страшно»

      Бывший дом короля поп-арта выставили на продажу

      На Украине назвали число лагерей для военнопленных

      «Калашников» представил беспилотный самолет «Легионер»

      Плакат с пособником нацистов заметили в российском ТЦ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше