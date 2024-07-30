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15:09, 30 июля 2024Экономика

Владелец «Пятерочки» прокомментировал ситуацию с нехваткой работников и пустыми полками

X5 о перебоях с поставками в «Пятерочки»: ситуация улучшится в ближайшее время

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Отъезд рабочих-мигрантов из России является одной из причин ситуации с нехваткой рабочей силы на распределительном центре в Ярославской области, которая, в свою очередь, привела к перебоям с поставками в магазины сети «Пятерочка» в ряде регионов РФ, следует из комментария владельца сети, X5 Group, опубликованного РБК.

В X5 уточнили, что сейчас магазины максимально оперативно обеспечиваются необходимыми товарами, а дополнительные трудовые ресурсы привлекаются из соседних регионов. «Ожидаем улучшения ситуации в ближайшее время», — заявили в компании.

Ранее Mash написал, что в магазинах Ярославля, Рыбинска, Коврова и ряда городов Ивановской и Костромской областей в продаже не оказалось хлеба, круп, муки, а также бутилированной воды. По данным журналистов, пустые полки появились на фоне депортации иностранцев, чья работа связана с отгрузкой товаров.

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      Дмитрий Воронин
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