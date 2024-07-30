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14:27, 30 июля 2024Экономика

Названа причина опустевших полок некоторых российских магазинов

Mash связал перебои с поставками продуктов в регионах с депортацией мигрантов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Причиной опустевших полок в «Пятерочках» некоторых российских городов стал сбой в работе распределительного центра X5 Group, связанный с депортацией работавших там мигрантов, пишет Mash.

По информации Telegram-канала, в магазинах Ярославля, Рыбинска, Коврова и ряда городов Ивановской и Костромской областей возникли перебои с хлебом, крупами, мукой, а также бутилированной водой. На фоне этого в магазинах, занимающих в регионе значительную долю рынка, отмечается нехватка более чем тысячи сотрудников, чья работа связана с отгрузкой товаров, выяснили журналисты.

Ранее стало известно, что допустимую долю работников-мигрантов в 2025 году собираются сократить 11 регионов России. При этом в ряде субъектов РФ наем иностранцев в некоторых сферах планируется ограничить полностью.

В следующем году также сохранится запрет на привлечение к работе трудовых мигрантов в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков.

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      Дмитрий Воронин
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