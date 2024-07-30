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06:29, 30 июля 2024Россия

В России начались плановые учения ВМФ

В России начались плановые учения трех флотов с привлечением 20 тысяч человек

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Плановые учения трех флотов и флотилии Военно-морского флота (ВМФ) стартовали в России. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Как отметили в министерстве, учения начались в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии.

В маневрах примут участие около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной техники. Кроме того, в них задействованы свыше 20 тысяч военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала/. Они выполнят более 300 боевых упражнений.

Ранее военно-морские учения Китая и России «Морское взаимодействие — 2024» начались в Южно-Китайском море.

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      Марина Совина
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