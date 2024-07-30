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10:23, 30 июля 2024Мир

Во Франции призвали уничтожить ЕС из-за его воинственной политики

Политик Филиппо: ЕС необходимо уничтожить из-за его воинственной политики
СюжетВизы в Европу:

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) необходимо уничтожить из-за его агрессивной и воинственной политики. К этому призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!» — заявил политик.

По мнению Филиппо, ЕС придерживается агрессивной риторики и критикует мирные инициативы. В качестве примера он привел премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, столкнувшегося с бойкотом в ЕС за попытки добиться урегулирования украинского конфликта во время визитов в Россию и Китай.

Ранее председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что Венгрия якобы «открывает двери» для проникновения российских шпионов в ЕС, упрощая получение визы для россиян.

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      Елизавета Мытарева
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