Воевавший под Крынками боец встретился с Белоусовым и назвал способ снизить потери на СВО

Боец СВО встретился с Белоусовым и попросил дать войскам больше дронов

Воевавший в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области участник специальной военной операции (СВО) встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым. Во время общения с главой Минобороны боец назвал способ снизить потери, что попало на видео, опубликованное в Telegram-канале военного ведомства.

По мнению военнослужащего, сохранить жизнь бойцам может активное использование дронов. «Хотелось бы иметь в каждом отряде определенное количество квадрокоптеров, чтобы было меньше потерь личного состава», — сказал он Белоусову.

Министр в ответ сообщил солдату о резком увеличении производства в России FPV-беспилотников. По его словам, сейчас в сутки российская оборонная промышленность производит «под четыре тысячи» дронов различных типов.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Белоусова с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Газета The New York Times утверждает, что предметом разговора было разоблачение тайной операции Украины. Источники издания сообщили, что в Вашингтоне ничего не знали о предстоящей акции и были удивлены словами российского министра.