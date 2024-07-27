Белоусов позвонил главе Пентагона и рассказал о тайной операции Украины

NYT: Белоусов рассказал Остину о тайной операции Украины против России

Министр обороны России Андрей Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину 12 июля и рассказал о тайной операции, которую Украина готовит против РФ. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.

Первый разговор между Белоусовым и Остином состоялся 25 июня. Тогда, как пояснило издание, главы Минобороны России и США связались в попытке сохранить линии связи открытыми. «12 июля господин Белоусов звонил, чтобы передать предупреждение, по словам двух официальных лиц США и еще одного чиновника, проинформированного о звонке: русские обнаружили тайную операцию Украины против России, которая, по их мнению, была одобрена американцами», — пишет NYT.

Источники газеты рассказали, что Белоусов спросил, знал ли Остин о готовящейся операции Киева и потенциальной угрозе усилить напряженность между Москвой и Вашингтоном. Однако в Пентагоне не знали об этом и были удивлены заявлением российской стороны, отметило издание.

«Но что бы ни рассказал господин Белоусов, по словам всех трех официальных лиц, это было воспринято достаточно серьезно, чтобы американцы связались с украинцами и сказали: если вы думаете сделать что-то подобное, не делайте», — отметила NYT.