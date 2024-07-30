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11:27, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Телеведущий спросил коллегу про туалетную привычку и возмутил пользователей сети

Эд Боллс

Эд Боллс. Кадр: Good Morning Britain / YouTube

Ведущий шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain; GMB) Эд Боллс возмутил пользователей сети вопросом про туалетную привычку, который он задал в эфире коллеге Кристин Лэмпард. Об этом сообщает The Mirror.

Боллс поинтересовался у коллеги, справляет ли она нужду в бассейне. «Мой ответ — нет. Я также говорю своим детям не делать этого. А сейчас появился пловец, который сказал, что все делают это! Это противоречит всему, чему я учила детей», — ответила ему Лэмпард.

Пользователи соцсети X, посмотревшие выпуск, сочли вопрос Боллса неприличным. «Боже, Эд, я уверен, что Кристин не хочет говорить о своих туалетных привычках на национальном телевидении... Это немного грубо и неуместно», — выразил мнение комментатор с ником TV Addict. «Кто бы мог подумать, что я проснусь в понедельник утром и первое, что услышу, — это вопрос, писает ли человек в бассейн», — пожаловался Tyrese. «Боже мой, сейчас в GMB говорят о справлении нужды в бассейн. Эта передача становится ужасной», — заявил Matt Raisey.

Ранее американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что профессиональные пловцы используют бассейн в качестве туалета. В статье также приводятся слова спортсменов, подтверждающих эту информацию.

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      Олег Давыдов
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