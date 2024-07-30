Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 30 июля 2024Мир

Вспыхнувшие протесты охватили почти всю Венесуэлу

Вспыхнувшие по итогам выборов протесты охватили почти всю Венесуэлу

Фото: Samir Aponte / Reuters

Вспыхнувшие по итогам состоявшихся 28 июля президентских выборов протесты охватили почти всю Венесуэлу. Об этом сообщает телеканал TeleSUR.

В частности, беспорядки охватили 19 из 23 штатов, а также столичный округ. Протестующие предприняли попытку прорваться в посольство Аргентины, однако встретили сопротивление силовиков. Также они предприняли попытку снести ряд статуй, среди которых были памятники аргентинскому поэту Хосе Эрнандесу и экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу.

В ответ на обострение внутриполитической ситуации сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили о планах провести свой собственный митинг. Председатель парламента страны Хорхе Родригес призвал совершить «марш до резиденции президента дворца Мирафлорес», чтобы сохранить мир.

Ранее министр обороны государства Владимир Падрино Лопес заявил, что в ходе беспорядков в Венесуэле, произошедших после выборов президента, пострадали более 20 военных. Министр отметил, что венесуэльские власти стремятся не допустить повторения событий 2014, 2017 и 2019 годов, когда нескольких человек не стало в результате беспорядков.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Оружие, символика нацистов и шпионские гаджеты. Какие запрещенные товары можно купить на Wildberries

      На Западе заявили о подготовке Евросоюза к войне с Россией

      Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

      Россиянка поседела после вызова мужа в военкомат и сказанного ему там

      Раскрыт алкогольный райдер Глеба Самойлова для концерта в Красноярске

      Бивни краснокнижного животного обнаружили в багаже мужчины в аэропорту Москвы

      Набиуллина предсказала снижение ставок по ипотеке

      Освежитель воздуха взорвал квартиру россиян

      Apple предложила отказаться от зеркал в автомобилях

      В Литве засомневались в эффективности обороны страны против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше