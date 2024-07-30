Вспыхнувшие протесты охватили почти всю Венесуэлу

Вспыхнувшие по итогам выборов протесты охватили почти всю Венесуэлу

Вспыхнувшие по итогам состоявшихся 28 июля президентских выборов протесты охватили почти всю Венесуэлу. Об этом сообщает телеканал TeleSUR.

В частности, беспорядки охватили 19 из 23 штатов, а также столичный округ. Протестующие предприняли попытку прорваться в посольство Аргентины, однако встретили сопротивление силовиков. Также они предприняли попытку снести ряд статуй, среди которых были памятники аргентинскому поэту Хосе Эрнандесу и экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу.

В ответ на обострение внутриполитической ситуации сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили о планах провести свой собственный митинг. Председатель парламента страны Хорхе Родригес призвал совершить «марш до резиденции президента дворца Мирафлорес», чтобы сохранить мир.

Ранее министр обороны государства Владимир Падрино Лопес заявил, что в ходе беспорядков в Венесуэле, произошедших после выборов президента, пострадали более 20 военных. Министр отметил, что венесуэльские власти стремятся не допустить повторения событий 2014, 2017 и 2019 годов, когда нескольких человек не стало в результате беспорядков.