В ходе беспорядков в Венесуэле пострадали более 20 военных

Минобороны Венесуэлы: в ходе беспорядков пострадали более 20 военных

В ходе беспорядков в Венесуэле, произошедших после выборов президента, пострадали более 20 военных. Об этом сообщил министр обороны государства Владимир Падрино Лопес в социальной сети X.

«Ранены 23 военных, некоторые имеют огнестрельные ранения. Они все пострадали из-за сегодняшнего насилия, получают помощь медиков», — сообщил глава Минобороны.

Лопес также призвал жителей Венесуэлы и политические силы страны к сохранению спокойствия. Министр отметил, что венесуэльские власти стремятся не допустить повторения событий 2014, 2017 и 2019 годов, когда нескольких человек не стало в результате беспорядков.

Ранее стало известно, что российские наблюдатели, присутствовавшие на венесуэльских выборах, не смогли выехать в гостиницу из посольства из-за уличных протестов.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. В штабе президента страны Николаса Мадуро объявили о его победе.