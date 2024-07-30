Желающая простить мужа после измены женщина задалась важным вопросом

Женщина, желающая простить мужу измену, задалась важным вопросом — она захотела узнать, реально ли строить отношения после подобного предательства. На форуме Mumsnet она призналась, что выгнала мужа из дома после 20 лет брака, но хочет дать ему второй шанс.

Женщина заявила, что муж сначала отрицал физическую близость с любовницей, но она нашла доказательства обратного. «Она совсем не похожа на меня, было интересно, что его привлекло. Тогда он сказал, что это мог быть кто угодно, кто уделил бы ему немного внимания», — написала пользовательница форума.

По ее словам, роман мужа на стороне продолжался еще месяц после того, как она выгнала его из дома. Только после расставания с любовницей мужчина стал извиняться, согласился посетить консультации по вопросам брака и просил позволить ему вернуться. «Я ему не доверяю и чувствую, что спустя семь месяцев все еще хочу пристукнуть его за то, что он сделал с нашей семьей. Мой психотерапевт говорит, что это займет время, но если мы с мужем приложим все усилия, чтобы это сработало, то так и будет. Я в этом не уверена», — посетовала женщина, добавив, что все еще сильно любит супруга.

Комментаторы обнадежили автора поста. «Семь месяцев — это очень немного для восстановления. Опыт показывает, что нужны как минимум два года. Сейчас прошло около полутора лет после того, как у моего мужа был роман, продолжавшийся несколько месяцев после 20 лет брака. Я в основном счастлива, доверие постепенно возвращается», — рассказала одна женщина.

Ранее 34-летний мужчина признался, что согласился на открытые отношения с женой, но быстро разочаровался в этом решении. Он ревновал жену, в то время как она постоянно ходила на свидания и заводила романы.