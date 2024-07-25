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07:31, 25 июля 2024Забота о себе

Мужчина попытался разнообразить интимную жизнь с женой и вскоре разочаровался

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

34-летний мужчина согласился на открытые отношения с женой, но быстро разочаровался в этом решении. О неудачной попытке разнообразить интимную жизнь он рассказал на форуме Reddit, пишет издание Daily Mirror.

По словам мужчины, они с супругой решили жить в открытом браке и встречаться с другими партнерами. Однако вскоре он понял, что не может наслаждаться сексом с другими женщинами. Он ревновал жену, в то время как она постоянно ходила на свидания и заводила романы.

«Она была неразборчива в связях, встречалась с несколькими партнерами. Сначала я пытался установить границы, например, просил ее быть откровенной и не приводить никого к нам домой. Но несмотря на это я не могу выносить мысли, что она занимается сексом с кем-то другим. Теперь я хочу, чтобы наш брак вновь стал традиционным», — пожаловался он.

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Однако не все комментаторы проявили сочувствие к автору поста. Некоторые из них заявили, что отношения пары явно зашли в тупик. «Людям следует заглянуть на Reddit, прежде чем начинать такие отношения, здесь много подобных историй. В 90 процентах случаев брак рушится после таких экспериментов», — написал один из комментаторов.

«Если она была инициатором, можете быть уверены, что у нее уже был кто-то на примете. По сути, вы дали ей свое благословение на измену. Если вы инициировали открытый брак, что ж, тогда это ваша вина, и такова жизнь. В любом случае просто скажите ей, что вы чувствуете, и будьте готовы к неожиданному развитию событий», — высказался другой.

Ранее стала известна история супругов, которые в попытке разнообразить интимную жизнь лишились секса друг с другом. Женщина заявила, что из-за отсутствия близости с мужем она стала влюбляться в своего друга для интимных встреч.

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      Алиса Дмитриева
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