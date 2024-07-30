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14:11, 30 июля 2024Экономика

Житель российского города помыл голову под дождем из-за отсутствия воды дома

Житель Новороссийска помыл голову дождевой водой на балконе

Житель Новороссийска решил помыть голову под дождем, поскольку в доме не было воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости».

Местные жители рассказали, что проблемы с водой усугубились в последние несколько дней. В настоящее время подача воды снижена на 15 процентов. На кадрах видно, что мужчина высунулся из открытого окна балкона одного из многоквартирных домов Южного района города. Россиянин подставил голову под капли дождя и помыл волосы шампунем.

Местный «Водоканал» сообщил ранее, что подача воды была приостановлена из-за проведения аварийно-восстановительных работ, призванных устранить утечку холодной воды. Также сообщалось об отключении нескольких артезианских скважин.

Ранее на отсутствие воды пожаловались жители Зеленоградска Калининградской области. По их словам, воды, в частности в домах на улицах Гагарина и Приморской, нет уже больше суток.

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      Мария Черкасова
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