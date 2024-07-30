Жителей российского города призвали следить за детьми из-за терактов

Жителей Екатеринбурга просят следить за детьми после попытки теракта в регионе

Жителей Екатеринбурга попросили лучше следить за своими детьми после задержания подростков, пытавшихся совершить теракты на железной дороге в регионе. Об этом рассказало издание Ura.ru со ссылкой на местную жительницу.

Родителей призывают в школьных чатах усилить контроль за досугом детей во время каникул, а также уделять им больше времени и внимания.

30 июля стало известно о подготовке терактов подростками в Свердловской области. По версии следствия, школьники планировали устроить диверсии на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске и на станции Первоуральск. Они собирались поджечь локомотивы и релейные железнодорожные шкафы, но их успели задержать. В отношении подростков возбуждены уголовные дела.