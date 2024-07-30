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09:23, 30 июля 2024Силовые структуры

В российском регионе подростки попытались совершить теракт на железной дороге и попались

В Свердловской области завели дело против пытавшихся совершить теракт подростков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Свердловской области следователи завели уголовное дело в отношении восьми подростков, которые пытались совершить два теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) Следственного комитета.

Дело возбудили по статьям 30, 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в июле пять подозреваемых были на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске, трое других посетили станцию Первоуральск, где попытались поджечь локомотивы и релейные железнодорожные шкафы. Несовершеннолетние не смогли реализовать свой план, потому что их задержали.

Правоохранители выяснили, что молодые люди получали инструкции через Telegram от находящихся на территории Украины людей, которые обещали им за теракты деньги.

Ранее в Ессентуках сотрудники ФСБ задержали уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который планировал совершить теракт на автовокзале города.

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