Жители Северной Осетии сообщили о возможной работе системы ПВО по беспилотнику в регионе

Mash: жители Северной Осетии увидели в небе над регионом БПЛА и следы работы ПВО

Жители Северной Осетии увидели в небе над регионом беспилотный летательный аппарат и следы работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegam-канал Mash Gor.

Как сообщает портал, о возможном срабатывании ПВО сообщил один из автомобилистов — он рассказал, что стал свидетелем того, как что-то «бабахнуло прям капитально».

Фотографий или видеозаписей с пролетом беспилотника издание не публиковало.

Впервые украинский дрон был уничтожен в небе над регионом 8 июня 2024 года. По сообщению Минобороны России, пытавшийся атаковать Северную Осетию дрон относился к типу самолетных.