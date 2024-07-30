Жители Северной Осетии сообщили о возможной работе системы ПВО по беспилотнику в регионе

Жители Северной Осетии увидели в небе над регионом беспилотный летательный аппарат и следы работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegam-канал Mash Gor.
Как сообщает портал, о возможном срабатывании ПВО сообщил один из автомобилистов — он рассказал, что стал свидетелем того, как что-то «бабахнуло прям капитально».
Фотографий или видеозаписей с пролетом беспилотника издание не публиковало.
Впервые украинский дрон был уничтожен в небе над регионом 8 июня 2024 года. По сообщению Минобороны России, пытавшийся атаковать Северную Осетию дрон относился к типу самолетных.