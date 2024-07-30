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14:21, 30 июля 2024Россия

Жители Северной Осетии сообщили о возможной работе системы ПВО по беспилотнику в регионе

Mash: жители Северной Осетии увидели в небе над регионом БПЛА и следы работы ПВО

Фото: Епанчинцев Евгений, Саяпин Владимир/ТАСС

Жители Северной Осетии увидели в небе над регионом беспилотный летательный аппарат и следы работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegam-канал Mash Gor.

Как сообщает портал, о возможном срабатывании ПВО сообщил один из автомобилистов — он рассказал, что стал свидетелем того, как что-то «бабахнуло прям капитально».

Фотографий или видеозаписей с пролетом беспилотника издание не публиковало.

Впервые украинский дрон был уничтожен в небе над регионом 8 июня 2024 года. По сообщению Минобороны России, пытавшийся атаковать Северную Осетию дрон относился к типу самолетных.

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      Марк Леонов
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