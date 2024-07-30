Звезда Comedy Club словами «поел пуд говна» описал начало работы в шоу

Комик Бебуришвили заявил, что поначалу зрители Comedy Club не принимали его

Популярный российский комик, звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили заявил, что поначалу зрители телешоу не принимали его. Об этом он рассказал проекту «Вписка», ролик вышел на YouTube.

По словам Бебуришвили, коллеги по Comedy Club иногда упрекали его за то, что в отличие от них он не играл в КВН и не прошел через множество связанных с этим сложностей. Вместе с тем, как указал комик, он столкнулся с трудностями, когда начал сниматься в шоу.

«У меня получилось в Comedy поесть пуд говна первые два-три года. Когда люди вообще не хотели меня видеть», — описал начало работы в проекте юморист.

Ранее Бебуришвили раскрыл, что женщины присылают ему интимные фотографии. По признанию артиста, его удивляет, что после свадьбы его популярность выросла.

В августе 2023 года у Бебуришвили родилась дочь. Комик не раскрыл подробности рождения ребенка и не назвал имя девочки. Перед этим, в июне 2023 года, юморист женился на своей подруге Марии.