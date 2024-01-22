Звезда Comedy Club рассказал о присылаемых ему интимных фото

Звезда Comedy Club Бебуришвили заявил, что женщины присылают ему интимные фото

Популярный российский стендап-комик, звезда шоу Comedy Club Андрей Бебуришвили рассказал в эфире «Шоу Воли» на телеканале ТНТ, что женщины присылают ему интимные фотографии, несмотря на то, что он женат.

По признанию артиста, его удивляет то, что после свадьбы его популярность выросла. «Когда я не был женат, я был не нужен никому! "Ну и дядька, гуляй!". Я только женился, выложили фото со свадьбы красивой — и все присылают фото интимные. Не знаю, почему женщины так делают», — заявил комик.

Бебуришвили предположил, что девушки мечтают оказаться на месте его жены. «Видимо, чувствуют, что мужчина уже самостоятельный или отбить хотят, но ничего не получится, увы. Очень дорогая свадьба была, нет», — пошутил он.

В августе прошлого года у Андрея Бебуришвили родилась дочь. Артист не раскрыл подробности рождения ребенка и не назвал имя девочки. Бебуришвили в июне 2023 года женился на своей подруге Марии. На свадьбе присутствовали многие коллеги юмориста — Денис Дорохов, Илья Макаров, Алексей Смирнов, Саша Ваш и другие.

О подготовке к свадьбе Бебуришвили ранее рассказывал в Comedy Club. В одном из выпусков юморист продемонстрировал кольцо на безымянном пальце и поиронизировал над предстоящими затратами. Комик также заявил, что, по предварительным подсчетам, на свадьбе будет около 150 гостей.