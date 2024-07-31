29-летняя вебкам-модель захотела стать депутатом в российском городе

Mash: 29-летняя вебкам-модель захотела избраться в депутаты горсовета Омска

Вебкам-модель и фотограф, работающий в эротическом жанре, захотела избраться в депутаты горсовета Омска. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, девушка до решения стать депутатом продавала в сети видеоролики с откровенным содержанием. Горожанка пошла самовыдвиженцем от 26-го избирательного округа.

В избирательном буклете отмечалось, что девушка мечтает сделать Омск комфортабельным. Ей необходимо собрать 125 подписей, пока же ее поддержали 35 человек.

Ранее сообщалось, что в России раскрыли сеть вебкам-студий с региональными филиалами, созданную 25-летним москвичом и его друзьями.

Четверых организаторов, включая москвича, задержали. Часть из них арестовали. Кроме того, меру пресечения в виде запрета определенных действий вынесли пяти работникам.