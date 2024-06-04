Сеть вебкам-студий с региональными филиалами накрыли в России

Shot: полиция накрыла сеть вебкам-студий с филиалами по всей России

В России раскрыли сеть вебкам-студий с региональными филиалами, созданную 25-летним москвичом и его друзьями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в 2022 году безработный молодой человек решил оборудовать студии в нескольких российских городах и нанимать моделей, которые бы показывали себя на камеру. В бизнес организатор позвал своих друзей. На работу они приглашали парней и девушек до 35 лет и обещали им заработок до 200 тысяч рублей и проживание.

Четверых организаторов, включая москвича, задержали. Часть из них арестовали. Также меру пресечения в виде запрета определенных действий вынесли пяти работникам. Возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества или участии в нем.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция накрыла бордель с мужчинами-проститутками.

