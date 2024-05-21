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09:14, 21 мая 2024Силовые структуры

В российском городе полиция накрыла крупный бордель с мужчинами-проститутками

В Москве полиция накрыла бордель с мужчинами-проститутками

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве полиция накрыла крупный бордель с мужчинами-проститутками. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По информации в канале, бордель располагался в сауне «Казанова» в Малом Каретном переулке. Полицейские провели проверку заведения в ночь на воскресенье. В результате они обнаружили восемь мужчин-проституток в возрасте от 20 до 42 лет. Они признались, что оказывают интим-услуги клиенткам за деньги. Все мужчины были задержаны и доставлены на допрос в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в доме, где находилась штаб-квартира революционера Якова Свердлова, полицейские обнаружили бордель. Арендаторы сняли здание на улице Кирова у областного управления госимуществом. Внутри они установили джакузи, поставили кровати и организовали занятия проституцией, а также торговлю интимными услугами.

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      Анна Габай
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