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13:00, 15 мая 2024Силовые структуры

Из бывшей штаб-квартиры российского революционера сделали публичный дом

В Екатеринбурге из квартиры революционера Якова Свердлова сделали бордель

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Екатеринбурге в доме, где находилась штаб-квартира революционера Якова Свердлова, полицейские обнаружили бордель. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Арендаторы сняли здание на улице Кирова у областного управления госимуществом. Внутри они установили джакузи, поставили кровати и организовали занятия проституцией, а также торговлю интимными услугами.

Агентство URA.RU со ссылкой на члена муниципальной Общественной палаты Дмитрия Чукреева уточняет, что полиция накрыла публичный дом вечером 14 мая. По его словам, общественники провели контрольную закупку в то время, когда там находился посетитель и четыре работницы. Во время работы силовиков, в бордель приехала администратор и попыталась оказать сопротивление.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шести фигурантов, подозреваемых в организации и вовлечении в занятие проституцией.

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      Анна Габай
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