Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:46, 31 июля 2024Ценности

42-летняя Ксения Собчак снялась в платье с рисунком голого тела

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: @xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость примерила облегающее белое платье без рукавов российского бренда You Wanna. При этом наряд оказался оформлен рисунком голого женского тела. В то же время ведущая надела бейсболку черного цвета, солнцезащитные очки в оправе «стрекоза» и бежево-белые бусы, а также подчеркнула губы красной помадой.

Подписчики оценили внешний вид Собчак в комментариях. «Когда в бюстгальтере ничего нет, остается только рисовать желаемое», «Руки-базуки», «Кажется, она решилась на "Оземпик"», «Шикарно выглядите», «Стильно», «Здорово! Совершенно новый образ», — разделились во мнениях юзеры.

Ранее пользователи сети сравнили Собчак на фото в облегающем длинном плаще черного цвета с американским рок-певцом Мэрилином Мэнсоном.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Обороноспособность государства в приоритете». Госдума отказала многодетным отцам в отсрочке от мобилизации

      США захотели лишить Китай возможности получать полупроводники

      Ищущего на Кавказе родственников истощенного бойца СВО на костыле сняли на видео

      В России создали умного робота-камикадзе

      Полицейские Таиланда перехитрили обезьяну и вернули россиянке украденную сумку

      У Boeing сменился генеральный директор

      В США исчезли данные из тюрем о заключенных из России

      Отсидевшего 34 года за убийство американца признали невиновным и отпустили

      Оппозиция в Молдавии заявила о планах восстановить связи с Россией

      Еще один регион России в ответ на указ Путина увеличил выплату бойцам СВО более чем вдвое

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше