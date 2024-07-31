42-летняя Ксения Собчак снялась в платье с рисунком голого тела

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость примерила облегающее белое платье без рукавов российского бренда You Wanna. При этом наряд оказался оформлен рисунком голого женского тела. В то же время ведущая надела бейсболку черного цвета, солнцезащитные очки в оправе «стрекоза» и бежево-белые бусы, а также подчеркнула губы красной помадой.

Подписчики оценили внешний вид Собчак в комментариях. «Когда в бюстгальтере ничего нет, остается только рисовать желаемое», «Руки-базуки», «Кажется, она решилась на "Оземпик"», «Шикарно выглядите», «Стильно», «Здорово! Совершенно новый образ», — разделились во мнениях юзеры.

Ранее пользователи сети сравнили Собчак на фото в облегающем длинном плаще черного цвета с американским рок-певцом Мэрилином Мэнсоном.