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10:21, 31 июля 2024Ценности

45-летняя актриса Кейт Хадсон показала фигуру в бикини

45-летняя актриса Кейт Хадсон показала фигуру в черном бикини

Фото: @katehudson

Американская актриса Кейт Хадсон поделилась снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одном размещенном фото 45-летняя звезда фильмов «Война невест» и «Достать ножи» показала подтянутую фигуру в бикини черного цвета. При этом она позировала в солнцезащитных очках с леопардовой оправой, лежа на шезлонге.

В то же время на другом снимке знаменитость запечатлела себя в черной майке, оформленной разрезами посередине и тонкими завязками в районе декольте.

В феврале Кейт Хадсон озадачила фанатов откровенными снимками. На опубликованных снимках актриса позировала на кровати, демонстрируя нижнее белье бренда Stella McCartney.

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      Мария Винар
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