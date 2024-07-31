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19:43, 31 июля 2024Ценности

48-летняя Тина Канделаки снялась топлес

Кадр: @tina_kandelaki

Телеведущая Тина Канделаки снялась топлес. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя журналистка предстала перед камерой, лежа на кровати без бюстгальтера и прикрывая рукой обнаженную грудь. При этом на лице и груди звезды находились специальные косметические патчи. Знаменитость собрала волосы и отказалась от мейкапа.

Ранее Канделаки назвала любимые бренды одежды. Выяснилось, что телезвезда предпочитает выбирать одежду таких люксовых брендов, как Prada, Alaia, Balenciaga и Schiaparelli.

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      Карина Черных
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