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20:58, 31 июля 2024Силовые структуры

Адвокат прокомментировал информацию о пропаже арестованного в США россиянина из базы ФБТ

Адвокат опроверг пропажу арестованного в США Винника из базы данных ФБТ
Александр Винник

Александр Винник. Фото: Nicolas Economou / Globallookpress.com

Адвокат гражданина России Александра Винника, арестованного в США по обвинению в создании биржи криптовалют BTC-e, опроверг пропажу своего подзащитного из базы данных Федерального бюро тюрем (ФБТ). Такой комментарий правозащитник Аркадий Бух дал корреспонденту «Ленты.ру» Илоне Палей.

Защитник заявил, что Винник даже не находился в федеральной базе, так как по его делу пока не вынесен приговор. Тем не менее арестованный все еще значится в другой электронной базе как находящийся в городской тюрьме.

Ранее РИА Новости сообщило о пропаже из базы данных ФБТ некоторых российских граждан, отбывающих тюремное наказание в США. По данным агентства, речь идет об Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине.

Напомним, что в Соединенных Штатах Александра Винника обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e. Предполагается, что через нее он смог отмыть 4 миллиарда долларов. Известно, что некоторое время назад россиянин пошел на сделку с прокуратурой и признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

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      Олеся Мицкевич
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