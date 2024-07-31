Активистка рассказала о планах оппозиции бить дронами по Белоруссии

Активистка Тишкевич заявила о планах оппозиции ударить дронами по Белоруссии

Вернувшаяся в Белоруссию из эмиграции оппозиционная активистка Ольга Тишкевич заявила, что находящиеся в Литве радикальные белорусские оппозиционеры планировали нанести удары беспилотниками по территории своей страны. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

Она уточнила, что радикалы хотели нанести по Белоруссии удары дронами с территории Литвы. Для этой цели были приобретены более 20 дронов. Кроме того, по словам Тишкевич, бывший сотрудник института биоорганической химии Национальной академии наук Белоруссии Олег Дорошкевич планировал распылить над белорусской территорией радиоактивные вещества.

Ранее глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель рассказал, что оппозиция собирается совершить кибератаки на Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) и критическую инфраструктуру, а также планирует провоцирование катастроф на производствах и железных дорогах.