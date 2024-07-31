Полковник ФСБ рассказала о службе в женском отделении спецназа «Альфа»

Офицер ФСБ Спиридонова рассказала о службе в женском отделении спецназа «Альфа»

В конце 1990-х в спецназе «Альфа» не было женского отделения, однако руководство решило его создать и разработало план подготовки сотрудниц. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала бывший командир подразделения Ольга Спиридонова, полковник ФСБ в отставке и кавалер ордена Мужества.

«Мне предложили возглавить это отделение, и мы начали постепенно проводить собеседования с кандидатками. Все наши сотрудницы оканчивали Академию ФСБ, но отбор девушек для "Альфы" проходил не там, а в оперативных подразделениях — мы рассматривали тех кандидаток, по которым уже были определенные наработки. К ним присматривались заранее», — рассказала Ольга Спиридонова.

По ее словам, все девушки обязательно были с опытом работы, в хорошей физической форме и с психологической подготовкой. Они шли в женское отделение, будучи уже достаточно грамотными оперативными сотрудницами. А затем их готовили к службе в «Альфе» в закрытом режиме.

Полную версию интервью с Ольгой Спиридоновой можно прочитать здесь.

Ранее Ольга Спиридонова рассказала, что сотрудницы женского отделения спецназа «Альфа» должны были заниматься разными видами оперативной деятельности, готовить к ней коллег из боевых отделов и участвовать в переговорных процессах.