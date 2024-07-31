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07:28, 31 июля 2024Силовые структуры

Полковник ФСБ рассказала о подготовке сотрудниц женского отделения спецназа «Альфа»

Полковник ФСБ Спиридонова рассказала о женском отделении спецназа «Альфа»
Ольга Спиридонова (наверху справа)

Ольга Спиридонова (наверху справа). Фото: предоставлено героем статьи

Сотрудницы женского отделения спецназа «Альфа» должны были заниматься разными видами оперативной деятельности, готовить к ней коллег из боевых отделов и участвовать в переговорных процессах. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала бывший командир подразделения Ольга Спиридонова, полковник ФСБ в отставке и кавалер ордена Мужества.

«Пришедшие к нам девушки учились на курсах подготовки медработников и бортпроводников, проходили психологические тренинги по ведению переговоров и опросов свидетелей. Сотрудниц "Альфы" учили брать интервью и много чему еще», — рассказала Ольга Спиридонова.

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По ее словам, женское отделение в целом появилось потому, что спецназу потребовалось использовать так называемый женский фактор. Дело в том, что женщины и мужчины по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию. Кроме того, женщины наблюдательнее мужчин.

«При определенных условиях отправлять на переговоры женщин гораздо эффективнее — например, вместе с медицинским персоналом. Женщины незаменимы в тех операциях, которые так или иначе связаны с детьми», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Полную версию интервью с Ольгой Спиридоновой можно прочитать здесь.

В начале 2024 года президент России Владимир Путин поручил директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александру Бортникову рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей для женщин при приеме на учебу в Академию ФСБ. Речь, в частности, идет о дисциплинах в сфере информационной безопасности.

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      Анна Габай
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