Американский политолог предрек месть ХАМАС за убийство Хании

Политолог Фарсах: ХАМАС может отомстить Израилю за гибель Хании в Тегеране

Палестинское движение ХАМАС может отомстить за гибель главы политбюро Исмаила Хании в Тегеране. Такое предположение в беседе с «Известиями» сделал американский политолог, востоковед Низар Фарсах.

«Им нужна какая-то качественная атака, отличная от обычной. (...) Так что это размен политического лидера на политического лидера. ХАМАС нужно сделать что-то подобное, но я не думаю, что у них есть возможности для проведения убийств», — отметил политолог.

По мнению Фарсаха, за убийством Хании стоит Израиль. Он отметил, что этим ударом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху показал, что у него есть «возможность ударить туда, куда хотят и когда хотят».

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате нападения на его резиденцию в Тегеране в среду, 31 июля. Представители движения назвали атаку «вероломной» и обвинили в ней «сионистов».