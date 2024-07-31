Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:50, 31 июля 2024Мир

Американский политолог предрек месть ХАМАС за убийство Хании

Политолог Фарсах: ХАМАС может отомстить Израилю за гибель Хании в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Палестинское движение ХАМАС может отомстить за гибель главы политбюро Исмаила Хании в Тегеране. Такое предположение в беседе с «Известиями» сделал американский политолог, востоковед Низар Фарсах.

«Им нужна какая-то качественная атака, отличная от обычной. (...) Так что это размен политического лидера на политического лидера. ХАМАС нужно сделать что-то подобное, но я не думаю, что у них есть возможности для проведения убийств», — отметил политолог.

По мнению Фарсаха, за убийством Хании стоит Израиль. Он отметил, что этим ударом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху показал, что у него есть «возможность ударить туда, куда хотят и когда хотят».

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате нападения на его резиденцию в Тегеране в среду, 31 июля. Представители движения назвали атаку «вероломной» и обвинили в ней «сионистов».

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В России продлили запрет на вывоз бензина за границу. Что будет с ценами на топливо?

      Названы способы вычислить и оштрафовать нарушающих ПДД на электросамокатах россиян

      Раненому бойцу СВО со словами «пошел вон отсюда» и матом отказали в реабилитации

      Домохозяек призвали натирать мебель одним видом отходов

      Стало известно о формировании резервов ВСУ в Харьковской области

      Индонезия поддержала запуск прямых рейсов из России на Бали

      Раскрыт вред пропуска завтрака для детей

      В Минобразования Украины украинских студентов за границей сравнили с бездомными

      Губерниев высказался о состоявшемся в Сене заплыве триатлонистов

      Невестка Светличной рассказала о ее самочувствии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше