Астана и Москва обсудили предстоящие контакты на высшем уровне

Лавров обсудил контакты на высшем уровне с главой МИД Казахстана Нуртлеу

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по телефону обсудил график предстоящих контактов на высшем уровне с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу. Сообщение об этом на своем сайте опубликовало казахское внешнеполитическое ведомство.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в многосторонних форматах. Кроме того, министры рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях», — говорится в заявлении МИД Казахстана.

Как сообщило министерство, телефонный разговор состоялся по инициативе Москвы.

Ранее, 24 июля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе разговора лидеры стран обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений, стратегического партнерства и союзничества.