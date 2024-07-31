Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:08, 31 июля 2024Бывший СССР

Астана и Москва обсудили предстоящие контакты на высшем уровне

Лавров обсудил контакты на высшем уровне с главой МИД Казахстана Нуртлеу

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по телефону обсудил график предстоящих контактов на высшем уровне с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу. Сообщение об этом на своем сайте опубликовало казахское внешнеполитическое ведомство.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в многосторонних форматах. Кроме того, министры рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях», — говорится в заявлении МИД Казахстана.

Как сообщило министерство, телефонный разговор состоялся по инициативе Москвы.

Ранее, 24 июля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе разговора лидеры стран обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В России продлили запрет на вывоз бензина за границу. Что будет с ценами на топливо?

      В Госдуме решили не запрещать вебкам в России

      Спасателям пришлось выносить 200-килограммового россиянина из квартиры к медикам

      Названы способы вычислить и оштрафовать нарушающих ПДД на электросамокатах россиян

      Раненому бойцу СВО со словами «пошел вон отсюда» и матом отказали в реабилитации

      Домохозяек призвали натирать мебель одним видом отходов

      Стало известно о формировании резервов ВСУ в Харьковской области

      Индонезия поддержала запуск прямых рейсов из России на Бали

      Раскрыт вред пропуска завтрака для детей

      В Минобразования Украины украинских студентов за границей сравнили с бездомными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше