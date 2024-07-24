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12:05, 24 июля 2024Бывший СССР

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе разговора лидеры стран обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента России в Узбекистан 26-28 мая 2024 года.

В пресс-службе президента Узбекистана сообщили, что Путин сердечно поздравил Мирзиеева с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов.

Ранее партнеры России по Шанхайской организации сотрудничества задумались над созданием единой валюты. В организацию входят также Иран, Китай, Индия, Пакистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

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      Илья Таксюр
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