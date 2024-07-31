Белый дом отказался подтверждать передачу F-16 Украине

Белый дом отказался подтверждать, что США передали Украине истребители F-16

Белый дом отказался подтверждать, что США передали Украине свои истребители F-16. Об этом заявил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, брифинг транслировался на YouTube.

Как сообщил официальный представитель Белого дома, «нужно обратиться к украинской стороне». «Я точно не собираюсь говорить о наших вооружения», — подчеркнул он.

Также Кирби напомнил, что, согласно озвученным до этого планам, американские истребители должны быть приняты на вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца текущего лета.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что первая партия самолетов из Дании и Нидерландов «уже в пути». Эту информацию также подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.