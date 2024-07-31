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00:46, 31 июля 2024Россия

Беспилотник ВСУ попытался атаковать российский регион

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что дрон, уничтоженный средствами противовоздушной обороны (ПВО) относился к типу самолетных. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, добавил Богомаз.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на сельскохозяйственное предприятие в хуторе Церковный в Белгородской области. Кроме того, украинский дрон-камикадзе врезался в частный дом в Петровке.

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      Марина Совина
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