Беспилотник ВСУ попытался атаковать российский регион

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что дрон, уничтоженный средствами противовоздушной обороны (ПВО) относился к типу самолетных. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, добавил Богомаз.
Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на сельскохозяйственное предприятие в хуторе Церковный в Белгородской области. Кроме того, украинский дрон-камикадзе врезался в частный дом в Петровке.