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04:49, 31 июля 2024Бывший СССР

Беженец назвал категорию отправляемых в окопы военных ВСУ

РИА Новости: в окопах ВСУ у донецкого Нью-Йорка были только возрастные солдаты

Фото: Alina Smutko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляло в окопы Нью-Йорка Донецкой народной республики (ДНР) лишь возрастных военных. Об этом РИА Новости сообщил Юрий Мухин, эвакуированный из подконтрольного Киеву поселка в пригороде Торецка.

«У себя, как мы видели, все 45 и до 60 лет в основном», — заявил беженец. По словам Мухина, молодые бойцы ВСУ «все только на машинах катались» в тылу.

Ранее украинский эксперт по безопасности Алексей Мельник рассказал, что ВСУ находятся в критической ситуации из-за повышения среднего возраста новобранцев и нехватки живой силы. Как утверждает специалист, средний возраст солдата-фронтовика ВСУ составляет порядка 40 лет.

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      Маргарита Пименова
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